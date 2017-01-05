Top Stories January 5, 2017

Wind Chill Warning – Urgent

by Jackson Hole. Media 

URGENT - WINTER WEATHER MESSAGE
NATIONAL WEATHER SERVICE RIVERTON WY
118 PM MST THU JAN 5 2017

...BITTER COLD TEMPERATURES WITH DANGEROUS WIND CHILLS EXPECTED
ACROSS WESTERN AND CENTRAL WYOMING TONIGHT AND FRIDAY MORNING...

.ARCTIC AIR WITH BITTER COLD TEMPERATURES AND WIND WILL PRODUCE
DANGEROUS WIND CHILLS EXPECTED ACROSS WESTERN AND CENTRAL WYOMING
TONIGHT AND FRIDAY MORNING.


JACKSON HOLE-
INCLUDING THE CITY OF...JACKSON
118 PM MST THU JAN 5 2017

...WIND CHILL WARNING IN EFFECT FROM 7 PM THIS EVENING TO 10 AM
MST FRIDAY...

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN RIVERTON HAS ISSUED A WIND CHILL
WARNING...WHICH IS IN EFFECT FROM 7 PM THIS EVENING TO 10 AM MST
FRIDAY.

* WIND CHILL VALUES...-30 TO -45.

* IMPACTS...WIND CHILL TEMPERATURES WILL PROVIDE AN EXTREME THREAT
  TO PEOPLE FOR HYPOTHERMIA AND FROSTBITE WITH EVEN SHORT
  UNPROTECTED EXPOSURE OUTDOORS.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

A WIND CHILL WARNING MEANS THE COMBINATION OF VERY COLD AIR AND
STRONG WINDS WILL CREATE DANGEROUSLY LOW WIND CHILL VALUES. THIS
WILL RESULT IN FROST BITE AND LEAD TO HYPOTHERMIA OR DEATH IF
PRECAUTIONS ARE NOT TAKEN.
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