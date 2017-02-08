Top Stories February 8, 2017

Avalanche Warning From BTNF

by Jackson Hole. Media 

THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE 
BRIDGER-TETON NATIONAL FOREST AVALANCHE CENTER. 
THE FOREST SERVICE BRIDGER TETON AVALANCHE CENTER IN JACKSON HAS 
ISSUED A BACKCOUNTRY AVALANCHE WARNING. 
TIMING...1 AM ON FEBRUARY 9TH THROUGH 1 AM ON FEBRUARY 10TH. 
AFFECTED AREA...TETON, SNAKE RIVER, GROS VENTRE, WIND RIVER, 
WYOMING, AND SALT RIVER RANGES. THIS ALSO INCLUDES JACKSON HOLE 
AND STAR VALLEY. 
AVALANCHE DANGER...THE AVALANCHE DANGER WILL BE HIGH FOR THE 
AFFECTED AREA. 
REASONS AND IMPACTS...FORECAST HEAVY SNOW, AND RAIN THAT COULD 
RISE TO 8000 FEET, WILL CREATE WIDESPREAD AREAS OF UNSTABLE SNOW. 
NATURAL AVALANCHES ARE LIKELY AT ALL ELEVATIONS, COULD RUN LONG 
DISTANCES AND IMPACT ROADWAYS. DANGEROUS ROOF SLIDES ARE CERTAIN. 
PRECAUTIONARY / PREPAREDNESS...TRAVEL IN OR UNDER AVALANCHE 
TERRAIN IS NOT RECOMMENDED.
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